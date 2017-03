Consumentenvertrouwen VS neemt flink toe

Gepubliceerd op | Views: 352 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is deze maand stevig gegroeid. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board dinsdag bekend.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, kwam voor maart uit op 125,6, tegen een herziene 116,1 in februari. Economen hadden in doorsnee juist een afname verwacht tot 114,0.