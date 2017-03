'Weinig beweging bij opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN) - De beurshandel in New York lijkt dinsdag zonder grote uitslagen van start te zullen gaan. Afgezien van enkele economische cijfers en een speech van Fed-voorzitter Janet Yellen biedt de agenda beleggers weinig aanknopingspunten.

De maker van elektrische auto's Tesla lijkt hoger te openen, na de melding dat het Chinese internetbedrijf Tencent voor 1,8 miljard dollar een belang van 5 procent in het bedrijf heeft genomen. Verder werd bekend dat American Airlines voor 200 miljoen dollar een belang neemt in China Southern Airlines en staat autofabrikant Ford in de belangstelling na een tweet van president Donald Trump. Hij schreef dat het bedrijf een ,,grote aankondiging'' gaat doen over banen en investeringen in drie fabrieken in Michigan.

Amazon liet weten de Arabische internethandelaar Souq.com over te nemen. Met de deal is naar verluidt een bedrag van 650 miljoen dollar gemoeid. Softwarebedrijf Red Hat kwam met beter dan verwachte resultaten en staat voor een koerssprongetje bij opening.

Darden Restaurants, het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse, neemt voor 780 miljoen dollar Cheddar's Scratch Kitchen over. Die restaurantketen heeft 165 locaties in 28 staten. Verder kwam Darden met meevallende cijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het gehele jaar.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend licht lager, waarbij de koersverliezen van eerder op de dag werden teruggedrongen. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 20.550,98 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 2341,59 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen steeg 0,2 procent tot 5840,38 punten.