Groothandelsvoorraden VS omhoog

WASHINGTON (AFN) - De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in februari met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel dinsdag bekend.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van de voorraden met 0,2 procent. In januari was sprake van een daling van 0,2 procent.