Hommen: meer bedenktijd bij overnames

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moeten bij een vijandig overnamebod minimaal een jaar de tijd krijgen om zich te beraden. In die periode kan een onderneming onderzoeken of de belangen van alle belanghebbenden worden gediend bij dat bod. Dat zegt Jan Hommen in een interview met het Financieele Dagblad.

Mocht die bedenktijd onvoldoende zijn kan een bedrijf verzoeken om die periode nog eens eenmalig te verlengen met 180 dagen. Volgens Hommen moet dat recht op bedenktijd worden opgenomen in de code voor goed bestuur (corporate governance code). Een onafhankelijke autoriteit als de AFM moet toezicht houden dat deze tijd ook goed wordt benut, stelt Hommen die onder meer topman is geweest van ING.

De ruimere tijd moet voorkomen dat een bedrijf wordt overgeleverd ,,aan de willekeur van de markt''. Tijdens overnamesituaties ,,is tijdsdruk en hijgerigheid van de markt het laatste wat een onderneming nodig heeft'', aldus Hommen tegen de krant.