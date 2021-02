Estafettestaking metaalsector krijgt vervolg bij Damen en Fokker

UTRECHT (ANP) - Medewerkers in de metaalsector geven de estafettestaking vanaf woensdag een vervolg bij onder meer scheepsbouwer Damen en bij Fokker. Volgens de vakbonden is het de zevende week waarin werknemers het werk neerleggen in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Voor het eerst leggen de medewerkers het werk neer voor 48 uur in plaats van 24 uur.

Naast de stakingen bij Fokker en Damen leggen ook werknemers van ThyssenKrupp, scheepsbouwer IHC en scheepswerf Kooiman Hoebee het werk neer. "Werknemers zijn boos. We gaan dan ook door en geven niet op totdat er een goede cao ligt", zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin.

Werkgeversorganisatie FME roept al langer dat staken niet helpt. De werkgevers hebben in de laatste onderhandelingsronde in november vorig jaar naar eigen zeggen een cao-voorstel op tafel gelegd dat recht doet aan alle grieven en rekening houdt met de belangen van de medewerkers tijdens en na de coronacrisis.

Te weinig

Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Vakbonden vinden dat te weinig. Onder de zogeheten metalektro-cao vallen zo'n 160.000 werknemers.

De estafettestakingen begonnen in januari in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker, Thyssenkrupp en in Overijssel bij Scania. Daarna is ook gestaakt in Drenthe, Friesland, Zeeland, Utrecht en Friesland.