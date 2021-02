Oliehandelaren verwachten dat OPEC productie opvoert

In z’n eerste maand heeft Biden de olie industrie in de usa al zwaar geraakt, en maakt ook nog eens geen vrienden in Saudi Arabie op dit moment.. komt nog bij dat de OPEC ook wel door heeft dat op (heel) lange termijn olie minder belangrijk wordt. Met andere woorden de OPEC landen weten dat zij de nu ontstaande onbalans moeten uitmelken en dus de huidige strategie behouden met hier en daar wat kleine verhogingen voor de buhne. Waarop de usa weer eens ruzie gaat maken in het MO. We zullen het zien.