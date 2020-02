Fed zal 'gepast' reageren op coronavirus

Wall street is minder in de min dan ik had gedacht.

Maakt voor mij niet veel uit ik heb mijn winst 3 weken geleden al gepakt en een afwachtende houding aangenomen.

Mocht er aankomende week een opleving komen en je kan er zonder of met minder verlies uit zou ik even uitstappen.

Wat in het laatste half uur gebeurde, het lijkt of er iemand aan de knoppen zat te draaien.

Kan je een ding vertellen zo is ook de credit crisis ontstaan, draaien aan de knoppen.

Het corona was een mooi moment wat zeker nog niet over is, we gaan het allemaal meemaken.

Ik wens iedereen een mooi weekend en veel wijsheid de komende tijd.