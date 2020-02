Lufthansa snijdt in vluchtschema vanwege coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 575

KEULEN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa perkt het aantal vluchten aanzienlijk in wegens de uitbraak van het coronavirus. Van alle geplande korte en middellange vluchten annuleert het concern komende weken tot wel 25 procent. Ook worden meer vliegtuigen voor langeafstandsvluchten aan de grond gehouden.

De ingrepen komen twee dagen nadat het bedrijf al bezuinigingsmaatregelen had aangekondigd. Eerder deze week maakte Lufthansa een vacaturestop bekend, een stap die ook het Nederlandse KLM nam. De Duitsers onderzoeken daarnaast of er meer mogelijkheden zijn om personeel in deeltijd te laten werken.

Volgens Lufthansa zijn extra maatregelen nodig omdat het coronavirus zich wereldwijd in een hoog tempo verspreidt, waardoor de vraag naar vliegreizen daalt. Hoe groot de financiële schade is als gevolg van de virusuitbraak, kon Lufthansa nog niet inschatten.