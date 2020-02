Dieprode koersenborden op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 3.926

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond vrijdagmiddag diep in de min. De verspreiding van het nieuwe coronavirus leidt tot steeds meer zorgen over de impact op de economie en bedrijfsresultaten. Voor de AEX is het al de zevende dag van verlies op rij. Ook elders in Europa verloren de beurzen wederom fors.

De AEX-index op Beursplein 5 stond vlak na het openen van de beurzen in New York ruim 4 procent lager op 536,23 punten. De hoofdindex koerst daarmee af op een weekverlies van ruim 13 procent. De MidKap raakte 3,5 procent kwijt op 841,21 punten. Londen, Parijs en Frankfurt kelderden tot 4,2 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 3,7 procent.

De beurzen beleven wereldwijd rampzalige dagen en lijken af te stevenen op de slechtste week sinds de financiële crisis in 2008. De virusuitbraak begint steeds meer op een pandemie te lijken. Grootschalige sluitingen van bedrijven, massa-quarantaines en opdrogend toerisme kunnen de mondiale economie aanzienlijke schade aanrichten. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet nog geen reden om maatregelen te nemen naar aanleiding van de virusuitbraak, maar houdt de situatie wel "nauwlettend" in de gaten.

Luchtvaart

Vooral de luchtvaartsector werd hard geraakt door de virusuitbraak. Na het eerdere winstalarm van Air France-KLM (min 5,6 procent), kwamen nu ook easyJet (min 0,2 procent) en British Airways-moeder IAG (min 5,3 procent), en Finnair (min 3,8 procent) met waarschuwingen voor een negatieve impact op de resultaten.

Ook andere sectoren werden niet gespaard. Zo verloren alle 25 AEX-bedrijven terrein. Grootste daler was industrieel toeleverancier Aalberts met een verlies van 6,6 procent. In de MidKap profiteerde beursintermediair Flow Traders juist van de volatiliteit op de markten met een plus van 3,5 procent. Automatiseerder ICT Group kelderde ruim 13 procent bij de kleinere bedrijven na tegenvallende jaarcijfers.

BASF

In Frankfurt verloor BASF 5,1 procent. Het Duitse chemieconcern waarschuwde bij de publicatie van de jaarcijfers voor een "significante impact" van het coronavirus op de resultaten.

De euro was 1,0960 dollar waard tegen 1,0975 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 45,25 dollar. Brentolie werd 2,8 procent goedkoper op 50,74 dollar per vat.