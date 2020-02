Virusvrees blijft drukken op Wall Street

@pieter007



Jij denkt dat de beurzen die stijging van de laatste jaren op eigen kracht hebben gedaan ?



De beurs is niets anders dan geinflateerd geld.



Zonder al het gratis geld en rente van bijna 0% had de beurs nooit zo hoog kunnen staan. De beurs laat precies zien waar de inflatie zich bevind.

Leg er anders de Baltic dry en alle andere indexen maar eens naast vanaf 2008. Neem de olie prijs van 2008 en die van vandaag. Neem de goudprijs van die van 2008 en die van vandaag.



Waarom denk je dat alle banken zo laag staan.... omdat er niets is opgelost en we de schulden gigantisch op hebben laten lopen. Er is geen vertrouwen in banken dat is waarom ze zo laag gewaardeerd worden. Er komen nog gigantische lijken uit de kast van de banken de komende jaren, let maar op.