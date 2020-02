'Fraude bij Singaporees bedrijf Agritrade kost ING veel geld'

Gepubliceerd op | Views: 4.282 | Onderwerpen: fraude

SINGAPORE (AFN) - ING dreigt samen met een hele groep andere banken voor veel geld het schip in te gaan met kredieten aan het Singaporese grondstoffenbedrijf Agritrade International. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van vrijgekomen juridische documenten uit Singapore.

De banken hebben Agritrade aangeklaagd voor fraude, omdat het bedrijf de eigen financiële positie te rooskleurig zou hebben voorgespiegeld bij het afsluiten van kredieten. Ook zou het bedrijf hetzelfde onderpand hebben gebruikt om van meerdere banken financiering te krijgen. Voor de banken kan de schade door wanbetaling oplopen tot zo'n 600 miljoen dollar. Volgens Bloomberg bedraagt de blootstelling van ING 96,9 miljoen dollar.

Agritrade is onder meer actief in de palmolie- en kolenbranche. De onderneming bestaat al sinds 1979 maar is de laatste tijd in financiële problemen beland door ongunstige omstandigheden op de kolen- en oliemarkt.

ING wilde geen commentaar geven op het bericht. Toen de bank onlangs zijn jaarcijfers presenteerde viel al op dat er meer geld opzij was gezet in verband met leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Er werd onder meer een voorziening genomen in verband met een mogelijke fraudezaak bij een klant in Azië.