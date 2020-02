Gepubliceerd op | Views: 1.858

LEIDSCHENDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bodemonderzoeker Fugro heeft het plan om voor 500 miljoen euro aan nieuwe obligaties uit te geven geschrapt. De onderneming geeft de huidige marktomstandigheden op als reden voor de annulering. Als gevolg van de coronavrees kleuren Europese beursgraadmeters al dagen donkerrood.

Fugro maakte op 21 februari bekend dat het obligaties met aflossingsdatum in 2025 wilde uitgeven. De opbrengsten zouden onder andere gebruikt worden om een kredietfaciliteit af te lossen. Deze blijft nu zoals die is. Ook had Fugro met het geld meer converteerbare obligaties willen terugkopen die het bedrijf bij een eerdere inkoopactie niet in handen kreeg.