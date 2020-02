Koersdreun op beurzen door virusvrees

Binnenkort gaan we wereldwijd weergrote ontslagrondes zien bij banken. Banken hebben gigantische blootstellingen aan derivaten, die op het punt staan te imploderen, en daar gaan systeembanken bij omvallen. Ze kunnen deze banken niet lang meer overeind houden door de geldpers op max te zetten.



Vanaf 2008 /2020 hebben we net zoveel schulden gecreëerd als de 100 voorgaande jaren.

Alleen in 2020 gaan we nu al meer schulden maken dan de 100 voorgaande jaren.... iedereen snapt dat dit FIAT geld systeem naar de klote is en ik verwacht dat we in 2021 de grote reset gaan krijgen waar goud en zilver een hele belangrijke plaats in gaan nemen.



ohh ja er zullen nu mensen zijn die reageren... kijk wat goud en zilver nu doen. Wordt door 3 grote technische failliete banken omlaag gemanipuleerd. Maak gebruik van die manipulaties!



Goud heeft zich al meer dan 6000 jr bewezen als het echte geld en dat gaan we in 2021 weer zien. We gaan een nieuwe vorm van goudstandaard terug zien.



Als goud geen waarde had.... waarom staat het bij alle Centrale Banken op hun balans?

Als goud geen waarde had... waarom halen dan steeds meer landen hun goud terug ?

Als goud geen waarde had...waarom kopen banken dan in het geheim goud bij?



Eind 2020 een goudprijs van $2000,- of meer.

Ik zit al sinds 2000 in goud en koop op dips alleen maar meer bij.