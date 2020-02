KBC positiever over winst ASMI

Gepubliceerd op | Views: 1.675

AMSTERDAM (AFN) - Analisten bij KBC Securities zijn positiever geworden over de winst die ASM International (ASMI) dit en volgend jaar kan behalen. De toeleverancier aan de chipmarkt zal in de loop van 2020 profiteren van een grotere vraag bij zijn afdeling Logic en Foundry, aldus de kenners. Voor de divisie die onderdelen voor geheugenchips levert, zal de opleving iets later plaatsvinden.

KBC denkt nu dat de winst per aandeel van ASMI zo'n 11 procent hoger uitkomt dan eerder gedacht. Naast betere vooruitzichten wijzen de marktvorsers op de sterke groei van het fonds. De groei van opbrengsten van ASMI ligt nu op een stabiel hoger niveau dan in het verleden, aldus KBC.

KBC houdt aan zijn koopadvies voor ASMI met een koersdoel van 140 euro. Het aandeel ASMI stond vrijdag omstreeks 10.40 uur 7,3 procent lager op 100,95 euro.