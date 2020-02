Olieprijzen zakken verder door coronavrees

De banken in Amerka hebben een olieprijs van rond de $80,- nodig om kiet te spelen op de kosten. De banken hangen met hun nek in de strop en maken dagelijks gigantische verliezen. Dat is ook de reden dat de FED met die Repro leningen is gekomen zodat de banken hun schulden kunnen doorrollen maar het loopt compleet uit de klauwen en heel snel zal de repro naar 1 triljoen per dag gaan.



Dit FIAT geldsysteem is aan zijn einde. 3 Systeembanken gaan nu snel omvallen want zelfs de FED en ECB hebben niet voldoende geldpersen.

Deutsche Bank, UBS en JP Morgan zullen binnenkort om gaan vallen en dat zijn 3 systeembanken die al geruime tijd technisch failliet zijn maar via de drukpersen overeind worden gehouden om de goudmarkt te manipuleren.