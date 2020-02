Luchtvaart waarschuwt voor negatieve impact coronavirus

Stop de onnodige en onzinnige paniek!!









CORONAVIRUS, PANDEMIE EN VACCINATIE

door C.F. van der Horst



Er is een nieuwe stam van het Coronavirus ontdekt. Het heeft de (voorlopige) naam 2019-nCoV. In de pers worden we dagelijks op de hoogte gehouden hoeveel slachtoffers het gemaakt heeft. Het nieuws wordt, na SARS, MERS en het zikavirus, als een nieuwe pandemie gebracht. Nieuwe vaccinaties zouden dringend noodzakelijk zijn. “Een corona-vaccin komt eraan (maar of het op tijd is, weet niemand)”, schreeuwt een kop van de Volkskrant op 27 januari 2020. Deze tekst en soortgelijke alarmerende berichten roepen beelden terug van de ophef over de gevaren van de Mexicaanse griep, waardoor de Nederlandse regering 34 miljoen vaccins (€ 7,20 per stuk) kocht — naar later bleek volkomen onnodig.





GESPONSORDE PANDEMIE



Ten tijde van de Mexicaans griep (2010) verscheen in het Duitse arznei-telegramm een artikel met de titel De gesponsorde pandemie – de WHO en de Mexicaanse griep. De twijfelachtige rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd daarin belicht. Ook het Britse artsenblad The BMJ was kritisch op het WHO-beleid en het gebrek aan transparantie: “De belangrijkste wetenschappers die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren over de planning van een grieppandemie hadden betaald werk verricht voor de farmaceutische bedrijven die baat hadden bij de adviezen die ze aan het voorbereiden waren.”

In het boek Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid kunt u uitgebreid lezen over o.a. belangenverstrengeling van artsen, adviesorganen en de WHO en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw gezondheid. Is daarvan ook nu bij dit nieuwe virus sprake en gaat het weer om een gesponsorde pandemie?