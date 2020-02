ING sluit negatieve rente in Duitsland niet uit

quote: Robin2020 schreef op 28 februari 2020 08:49:

Ik sluit een banken bailout ook niet uit.



Ik waarschuw al vele jaren dat banken het cashgeld uit willen bannen. Dan zit je gevangen bij de bank en kunnen ze zonder dat jij daar iets tegen kunt doen negatieve rente invoeren. De politici kunnen je pinpas laten blokkeren bij protesten......wij zijn slaven van de banken en onze regeringen !!



Geef ze eten en spelen.... En ze volgen als makke schapen !



Nu zie hier !!!



Wie zijn in het land de werkelijke criminelen en alles geholpen door rechtbanken.

U leeft enkel in uw hoofd in deze dystopische realiteit. We leven nog steeds in een democratie en dat hele cash gebeuren is niets anders dan een 'middle man' die ertussen uit kan. Of krijgt u nog een zakje loon bij het koffiehuis op vrijdagmiddag? Helaas is er geen ruimte meer op deze bol om een nieuw land en maatschappij op te richten, anders kon u daar uw utopia misschien oprichten met ruilhandel en totale anarchie.