LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF waarschuwt voor een "significante impact" van het nieuwe coronavirus op de wereldeconomie en daarmee ook op de prestaties van het bedrijf zelf. Dat meldde de onderneming bij de publicatie van de jaarcijfers. Daaruit bleek dat BASF in het slotkwartaal van 2019 fors minder winst heeft gemaakt.

Als bekend ondervond BASF hinder van de economische machtsstrijd tussen de VS en China. Dat zorgde voor vertragingen bij zijn Amerikaanse activiteiten. In China was nog sprake van groei, maar in mindere mate dan voorheen. Het slotkwartaal van vorig jaar werd afgesloten met een winst van 150 miljoen euro, tegen 348 miljoen euro een jaar eerder.

Voor het hele jaar kwam de winst uit op 8,4 miljard euro. De brutowinst voor eenmalig posten was 4,5 miljard euro op een omzet van 59,3 miljard euro. Die bedragen waren minder dan waar kenners rekening mee hielden. Voor dit jaar rekent BASF op een brutowinst tussen de 4,2 miljard euro en 4,8 miljard euro. De omzet zal tussen de 60 miljard en 63 miljard euro uitkomen.