Aegon voor rechtsbijstand in zee met ARAG

DEN HAAG (AFN) - Rechtsbijstandverzekeraar ARAG neemt vanaf deze zomer de rechtsbijstandportefeuille van Aegon over. Daar zijn de twee partijen het over eens geworden. De samenwerking heeft een looptijd van vijf jaar. De portefeuille heeft een omvang van 65.000 polissen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Aegons rechtsbijstandportefeuille wordt nu nog beheerd door SRK. Vorig jaar gaf de verzekeraar echter al aan een andere partner te willen zoeken. Daarover bereikten Aegon en SRK begin dit jaar een akkoord.

In de deal met ARAG zijn ook afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor personeel van SRK. Die juridisch dienstverlener ziet ook verzekeraar NN vertrekken en verliest daarmee ongeveer 90 procent van de omzet. Medewerkers van SRK kunnen interesse in een overstap naar ARAG kenbaar maken.