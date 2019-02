Economie VS groeit sterker dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 514 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De economische groei in de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2018 zwakker gestegen dan een kwartaal eerder, maar de groei viel wel sterker uit dan verwacht. Dat blijkt na een voorlopige raming van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De grootste economie ter wereld ging op jaarbasis met 2,6 procent vooruit. Economen hadden in doorsnee op een vooruitgang met 2,2 procent gerekend. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei van 3,4 procent op jaarbasis.

De persoonlijke bestedingen in de VS stegen in het afgelopen kwartaal met 2,8 procent op jaarbasis. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een groei van 3 procent. Verder zaten de bedrijfsinvesteringen behoorlijk in de lift, wat ook voor steun aan de economie zorgde.

Shutdown

De publicatie van het rapport liep overigens een maand vertraging op door de shutdown van de Amerikaanse overheid. Over heel 2018 ging de economie van de VS met 3,1 procent vooruit, mede geholpen door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Trump had een doelstelling uitgesproken voor een economische groei van 3 procent.

Economen denken dat de Amerikaanse economie dit jaar kan gaan afzwakken onder druk van de handelsspanningen en de afkoelende wereldeconomie. De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, heeft aangegeven om die reden voorlopig geduld te hebben met het verder verhogen van de rente.