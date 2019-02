'Wall Street gaat licht lager openen'

Gepubliceerd op | Views: 351

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen donderdag af op een licht lagere opening. Beleggers op Wall Street verwerkten het uitblijven van een overeenkomst tijdens de topconferentie van president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Vietnam. Daarnaast zijn er wat bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten, waaronder over de economische groei.

De Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Hanoi is mislukt, omdat Kim erop stond dat alle sancties tegen zijn land zouden worden afgeschaft. Trump zei in een persconferentie na de abrupt beëindigde ontmoeting dat hij ,,dacht wel een productieve tijd te hebben gehad, maar dit ging over sancties. Zij willen van alle sancties af en dat kunnen wij niet doen'' aldus Trump.

Voorbeurs werd gemeld dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,6 procent is gegroeid op jaarbasis. Daarmee zwakte de groei van 's werelds grootste economie af in vergelijking met het derde kwartaal, toen nog sprake was van een vooruitgang met 3,4 procent. Wel was de groei sterker dan verwacht, want economen rekenden op een plus van 2,2 procent.

Fitbit

Bij de bedrijven is er aandacht voor computer en printerfabrikant HP Inc. De omzet viel tegen en het aandeel lijkt fors lager te gaan openen. De maker van fitnesshorloges en vergelijkbare polsbandjes Fitbit kwam met tegenvallende verwachtingen en staat eveneens een stevige koersval te wachten.

Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer de uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment, de in New York genoteerde Chinese webwinkel JD.com en marktonderzoeker Nielsen Holdings. Crocs, bekend van de plastic klompen, en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, veilinghuis Sotheby's en winkelketen J.C. Penney kwamen eveneens met resultaten.

Farmaceut

Ook farmaceut Bristol-Myers Squibb staat in de belangstelling. Een grote aandeelhouder van het bedrijf is tegen de voorgenomen overname van biotechnoloog Celgene ter waarde van 74 miljard dollar. De deal behoort tot de grootste overnames in de biotech- en farmaciesector ooit.

Wall Street sloot woensdag overwegend licht in de min, mede door de opgelaaide spanningen rond kernmachten India en Pakistan. De Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent tot 25.985,16 punten. De brede S&P 500 zakte licht tot 2792,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 7554,50 punten.