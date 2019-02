J.C. Penney dringt voorraden flink terug

Gepubliceerd op | Views: 329

PLANO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse winkelketen J.C. Penney heeft in de afgelopen periode de voorraden flink teruggedrongen en een positieve kasstroom behaald. De verkoper van onder meer kleding en huisraad is verder flink bezig met strategie-aanpassingen. Het aandeel veerde stevig op in de voorbeurshandel op Wall Street in reactie op de jaarresultaten.

J.C. Penny wordt sinds kort geleid door de topvrouw Jill Soltau. Zij is volop bezig met herpositionering van het bedrijf. Zo drong J.C. Penny de voorraden met zo'n 13 procent terug in het op 2 februari afgesloten vierde kwartaal. De winkelketen haalde ook meerdere artikelen met lage marges van de rekken en maakte investeringen in de heropleving van dameskleding. In het lopende jaar is J.C. Penny van plan om achttien winkels te sluiten.

De vergelijkbare opbrengsten slonken met 4 procent tot 3,8 miljard dollar. Analisten in doorsnee gingen uit van een hoger getal en waren hiermee dus opgelucht. Onder de streep resteerde bij J.C. Penney een nettowinst van 75 miljoen dollar. Over heel 2018 zette de winkelketen een verlies van 255 miljoen dollar in de boeken.