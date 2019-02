Aandeelhouder tegen miljardendeal Celgene

Gepubliceerd op | Views: 208

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - De miljardenovername van biotechnoloog Celgene door Bristol-Myers Squibb kan niet op goedkeuring rekenen van een grote aandeelhouder van de farmaceut. Vermogensbeheerder Wellington Management vindt onder andere dat er te veel risico's kleven aan de deal.

Bristol-Myers Squibb maakte vorige maand bekend Celgene over te nemen voor 74 miljard dollar in contanten en aandelen. De deal geldt als een van de grootste ooit in de farmacie- en biotechsector.

Wellington beklaagt zich in een open brief niet alleen over de risico's van de overname, maar vindt ook dat Bristol-Myers Squibb te laag is gewaardeerd bij de aandelenuitruil met Celgene. De investeerder was met een belang van 8 procent tot voor kort de grootste aandeelhouder van Bristol-Myers Squibb, maar verkocht recentelijk een deel van die eigendomsstukken.