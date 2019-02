Storingen en vertragingen hinderen Rolls-Royce

Gepubliceerd op | Views: 130

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Motorenmaker Rolls-Royce stond donderdag flink onder druk op de beurs in Londen, na de bekendmaking van jaarcijfers. Het Britse bedrijf had veel last van storingen in motoren, wat een flinke kostenpost opleverde. Ook meldde Rolls-Royce dat meerdere bestellingen met een vertraging zullen worden geleverd.

Rolls-Royce boekte een last van 1,3 miljard pond, omgerekend 1,5 miljard euro, vanwege storingen bij de geleverde motoren voor de Boeing 787 Dreamliner. Ook volgde een miljoenenafschrijving omdat de onderneming zich terugtrok uit de productie van motoren voor de dubbeldekker Airbus A380.

Een andere teleurstelling was dat Rolls-Royce de deadline voor de levering van de nieuwe motorentechnologie voor het 797 Boeing-vliegtuig verder opschoof. De motorenmaker kan deze naar verwachting pas na 2025 leveren. Over 2018 verdubbelde Rolls-Royce de onderliggende operationele winst tot 616 miljoen pond. De opbrengsten bedroegen 15 miljard pond.