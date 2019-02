Philips onthult nieuwe CT-scanner

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - Medisch technologiebedrijf Philips heeft zijn nieuwe CT-scanner onthuld op het European Congress of Radiology in Wenen. Het apparaat, Incisive CT genaamd, moet ziekenhuizen in staat stellen voordeliger scans van patiënten te maken.

Volgens Philips zorgen nieuwe technologieën op vlak van onder meer beeldvorming en technisch beheer ervoor dat ziekenhuizen met de Incisive CT efficiënter kunnen werken. Het bedrijf wil klanten bovendien een levenslange garantie geven op de röntgenbuis van de scanner, een van de belangrijkste onderdelen.

Philips introduceert de scanner in de eerste helft van dit jaar in een aantal Europese en Aziatische landen. Daarna volgt de stap naar andere markten.