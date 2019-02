Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN/RTR) - Een vertraging van de brexit zorgt voor een langere onzekerheid. Dat is een ,,extra ergernis'', aldus topman Andy Palmer van de Britse autobouwer Aston Martin donderdag bij de jaarcijfers. De Britse premier Theresa May zette onlangs de deur open voor een uitstel.

Palmer wees er daarbij op dat er langer een noodvoorraad aangehouden moeten worden. Daardoor zit het werkkapitaal langer vast, voegde hij toe. Aston Martin, dat vorig jaar naar de beurs ging in Londen, behaalde vorig jaar een verlies voor belasting neer van 68 miljoen pond. Dat kwam onder meer door flinke eenmalige kosten vanwege de stap naar de aandelenmarkten.

Aston Martin verkocht in 2018 in totaal 6441 voertuigen. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder en aan de bovenkant van een eerder uitgesproken prognose. Dit jaar zullen er nog meer luxe auto's verkocht worden. Daarbij mikt Aston Martin op een bandbreedte van 7100 tot 7300 wagens.