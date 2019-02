Gepubliceerd op | Views: 414

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Het sentiment stond enigszins onder druk, nu de topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam zonder overeenkomst is gesloten. Op het Damrak openden metalenspecialist AMG en bouwbedrijf VolkerWessels de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 538,47 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 765,03 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

Advanced Metallurgical Group (AMG) won 0,9 procent bij de middelgrote bedrijven. De metalenspecialist zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen. Bij de kleinere bedrijven kom VolkerWessels 0,8 procent. Het bouwbedrijf heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het sluisproject OpenIJ bij IJmuiden, waar VolkerWessels ook in 2018 miljoenen extra aan kwijt was, drukte daarentegen duidelijk op de jaarresultaten.