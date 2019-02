'Lager begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 560

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk lager aan de laatste dag van februari. Op het Damrak openden metalenspecialist AMG en bouwbedrijf VolkerWessels de boeken. Het sentiment staat enigszins onder druk, nu de topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam zonder overeenkomst is gesloten.

De twee leiders verlieten in twee konvooien van auto's het hotel waar ze elkaar spraken, zonder een gezamenlijke verklaring te hebben getekend of verspreid. Een woordvoerster van het Witte Huis zei dat de twee ,,heel goede en constructieve ontmoetingen hebben gehad in Hanoi, maar dat er dit keer geen overeenkomst is bereikt''.

Aan het handelsfront verklaarde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer dat de VS flinke structurele veranderingen willen in de handelsrelatie met China, met name bij technologie en intellectueel eigendom. Volgens hem is het nog te vroeg om te zeggen of Peking zal instemmen met de Amerikaanse eisen.

VolkerWessels

Advanced Metallurgical Group (AMG) zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen. Over heel 2018 kwam de omzet uit op ruim 1,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde 94,8 miljoen dollar.

VolkerWessels heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het bouwbedrijf zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat het orderboek momenteel voor 8,9 miljard euro is gevuld. Het sluisproject OpenIJ bij IJmuiden, waar VolkerWessels ook in 2018 miljoenen extra aan kwijt was, drukte duidelijk op de jaarresultaten.

Air France-KLM

Atrium European Real Estate zag het resultaat afgelopen jaar dalen. Dat kwam onder meer omdat eerder een aantal activiteiten werd afgestoten, waardoor de inkomsten afnamen. Atrium trok zich onder meer terug van de Hongaarse en Roemeense markt en verkocht bezittingen in Tsjechië en Slowakije.

Ook Air France-KLM blijft in de schijnwerpers staan. De Nederlandse staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14 procent. De afgelopen dagen was al ruim 12 procent verworven. In totaal is met de hele koop 744 miljoen euro gemoeid. Het aandelenbelang van Nederland komt nu overeen met dat van de Franse staat bij Air France-KLM. Het aandeel kelderde woensdag bijna 12 procent.

De euro noteerde op 1,1372 dollar, tegen 1,1366 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 56,79 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper op 66,49 dollar per vat.