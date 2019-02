Adecco duikt in het rood

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: detachering

ZÜRICH (AFN) - Adecco heeft in het vierde kwartaal rode cijfers geschreven. De Zwitserse uitzender dook in de verliezen na een afschrijving op zijn Duitse activiteiten, zo bleek donderdag uit een handelsbericht.

De rivaal van Randstad zette een verlies in de boeken van 112 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2018. Dat was een jaar eerder nog een winst van 297 miljoen euro. De zogeheten goodwill-afschrijving in Duitsland had een omvang van 270 miljoen euro. De kwartaalomzet dikte met 1 procent aan tot ruim 6,1 miljard euro.

Verder merkte de onderneming dat het nieuwe jaar traag is begonnen.