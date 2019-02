Geen overeenkomst op top Kim-Trump in Hanoi

Gepubliceerd op | Views: 886 | Onderwerpen: Donald Trump

HANOI (AFN/AFP) - De topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is zonder overeenkomst geëindigd. De twee leiders verlieten in twee afzonderlijke konvooien van auto's het hotel waar ze elkaar spraken, zonder een gezamenlijke verklaring te hebben getekend of verspreid.

Een woordvoerster van het Witte Huis zei dat de twee ,,heel goede en constructieve ontmoetingen hebben gehad in Hanoi, maar dat er dit keer geen overeenkomst is bereikt. Hun medewerkers zien ernaar uit in de toekomst weer bijeen te komen''.

De tweedaagse top in de Vietnamese hoofdstad eindigde abrupt en eerder van voorzien. Kim en Trump zouden donderdag nog samen lunchen in het Sofitel Metropole Hotel en volgens het eerder verspreide programma een gezamenlijke verklaring tekenen. Maar de lunch en de ondertekening zijn op het laatste moment geschrapt.