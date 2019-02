Queensland keurt gasproject Shell goed

Gepubliceerd op | Views: 487

BRISBANE (AFN/BLOOMBERG) - De Australische staat Queensland heeft groen licht gegeven aan het gasproject Surat van Arrow Energy. Dat is een samenwerkingsverband van olie- en gasreus Shell en het het Chinese energiebedrijf PetroChina.

Surat is het grootste goedgekeurde project voor het winnen van LNG-gas sinds 2011 in de Australische staat. Toen werden drie LNG-exportfaciliteiten goedgekeurd. Surat wordt naar verwachting operationeel in 2020 en zal gas winnen voor zowel export als binnenlands gebruik. Surat zal verder gebruik maken van de infrastructuur van het QGC-project van Shell, dat dichtbij ligt.