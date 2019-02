Record aan werk op de plank bij VolkerWessels

Gepubliceerd op | Views: 65

AMERSFOORT (AFN) - VolkerWessels heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het bouwbedrijf zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat het orderboek momenteel voor 8,9 miljard euro is gevuld. Het sluisproject OpenIJ bij IJmuiden, waar VolkerWessels ook in 2018 miljoenen extra aan kwijt was, drukte duidelijk op de jaarresultaten.

VolkerWessels sloot het jaar af met een omzet van 5,9 miljard euro, tegen 5,7 miljard euro een jaar eerder. VolkerWessels had eerder dit jaar al bekendgemaakt dat het tientallen miljoenen extra moest afschrijven op het sluizenproject. De winst van het bouwconcern daalde daardoor met ruim 2 procent tot 137 miljoen euro. Zonder de OpenIJ-last zou hier een winststijging zijn genoteerd van bijna 19 procent.

Hetzelfde gold bij het bedrijfsresultaat (ebitda). Dit viel dik 5 procent lager uit op 251 miljoen euro. Exclusief het OpenIJ-effect was er sprake van 9,4 procent groei tot 290 miljoen euro.