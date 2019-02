Nikkei sluit positieve maand lager af

Gepubliceerd op | Views: 273

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies geëindigd. Een daling van de Japanse industriële productie en de spanningen tussen India en Pakistan zorgden op de laatste handelsdag van februari voor enige koersdruk. Ook de hoop op een snel handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China nam wat af na uitlatingen van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. Verder ging de aandacht uit naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,8 procent lager op 21.385,16 punten. De Japanse hoofdindex won deze maand ruim 3 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan in januari het sterkst is gedaald in een jaar tijd door een vertraagde Chinese vraag. Ook de bedrijvigheid van de Chinese industrie nam in februari af tot het laagste niveau in drie jaar.

De Japanse robotmaker Fanuc en bouwmachinemaker Komatsu, die veel producten verkopen in China, verloren 2,1 procent en 2,6 procent.

China

Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een overwegend lager beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. Volgens handelsgezant Lighthizer willen de Verenigde Staten flinke structurele veranderingen in de handelsrelatie met China, maar is het nog te vroeg om te zeggen of Peking zal instemmen met de Amerikaanse eisen. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent in de plus.

De Kospi in Seoul daalde 1,1 procent. Trump liet weten geen haast te hebben om een nucleair akkoord te sluiten met Noord-Korea. Ook zal de ontmoeting tussen beide leiders in Vietnam eerder eindigen dan oorspronkelijk gepland.