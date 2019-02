'EBay overweegt activisten in bestuur'

Gepubliceerd op | Views: 13

SAN JOSE (AFN) - Internethandelaar eBay overweegt zowel de activistische aandeelhouder Elliott Management als Starboard Value een zetel in het bestuur te geven. Dat stellen ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal.

Gesprekken over een deal daartoe zouden vergevorderd zijn. Elliott en Starboard willen dat eBay zijn activiteiten tegen het licht gaat houden en spraken al hardop over het afsplitsen van zaken, waaronder het Nederlandse Marktplaats en ticketverkoper StubHub. Ook kostenbesparingen en het sneller doorvoeren van productieverbeteringen staan naar verluidt op hun agenda.

Door de stappen zou het vertrouwen van beleggers in de onderneming weer moeten opveren. De koers van eBay staat al enige tijd duidelijk onder druk. EBay en Elliott wilden niet reageren, Starboard was niet direct bereikbaar voor een reactie.