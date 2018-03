Wall Street sluit februari negatief af

Normaal stijgt de beurs....als coryfeeen dit schreven..



Olieprijs gaat omlaag

De dollar wordt sterker

De economie koelt af in Amerika



En nu ??????



Maar de schrik zit erin bij beleggers omdat ze denken dat rente stap eraan komt.



Zo kan je van alles wel een reden geven om AEX en DJ naar beneden te praten.



KLM gaat paar vluchten schrappen vanwege de weersomstandigheden.

Kan de AEX ook wel naar 530, is het niet...



Vodafone en ziggo moeten hun netwerk openstellen voor andere aanbieders, dan kan AEX zeker naar de 520 gaan.....



Als je iets wilt toeschrijven aan een daling, doe het dan objectief en met argumenten.



Schrijven om het schrijven om de beurs naar beneden te halen, dan kun je net zo goed een kind van 5 laten schrijven.



Het is het aanstichten dat de beurs stijgt of daalt en omdat mensen kudde dieren zijn, en hedgefondsen en pensioenfondsen miljarden bezitten...dan trekken ze de kar naar beneden.



Ga straks mijn glas winter drinken voor ontbijt, denk dat ik hiermee de vraagprijs en verbruik weer gestimuleerd heb voor een stijging van 0,0001 per kub.