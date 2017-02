Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam liet dinsdag kort na opening een klein verlies zien. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van AEX-fonds Aalberts Industries. Verder wordt uitgekeken naar een speech van president Donald Trump later op de dag over zijn economische plannen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 494,02 punten. De MidKap zakte licht tot 719,39 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs was sprake van plussen tot 0,2 procent.

Aalberts was met een min van 3,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. De industrieel toeleverancier zag zijn omzet en winst afgelopen jaar toenemen en wil over 2016 een hoger dividend uitkeren, maar wist beleggers toch niet te overtuigen.

Analisten

Gemalto, dat een nieuwe opdracht kreeg, was juist een van de stijgers in de AEX. De digitaal beveiliger mag diensten gaan leveren aan GigSky, een bedrijf dat actief is op het vlak van mobiele connectiviteit, en noteerde daarop 0,2 procent hoger.

Bij de middelgrote fondsen aan het Damrak waren beursintermediair Flow Traders en PostNL in trek. Ze wonnen respectievelijk 1,3 en 1,1 procent. Analisten van ING kondigden aan Flow Traders te gaan volgen met een koopadvies. PostNL kreeg een adviesverhoging van Main First Bank. De koers van het postbedrijf ging maandag nog flink omlaag, na publicatie van tegenvallende resultaten.

Koersverlies

Verder viel het op dat staalfondsen het minder deden. ArcelorMittal speelde 1,1 procent kwijt en Aperam behoorde met een koersverlies van 1,1 procent tot de grootste verliezers in de MidKap. In Frankfurt ging staalbedrijf Salzgitter, na presentatie van de jaarcijfers, 3,6 procent omlaag en verloor branchegenoot ThyssenKrupp 0,8 procent.

Mogelijk maakt Trump tegenover het Amerikaanse Congres meer bekend over de grote investeringen op het gebied van infrastructuur die hij voor ogen heeft. Ook kan meer duidelijk worden over wat Trump wil gaan doen met de belastingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde licht tot 53,98 dollar. De Brentprijs bleef nagenoeg onveranderd, op 55,96 dollar per vat. De euro was 1,0580 dollar waard, tegen 1,0618 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.