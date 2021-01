Apple-baas hekelt datahonger van socialmediabedrijven

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - De topman van Apple, Tim Cook, heeft hard uitgehaald naar grote socialmediabedrijven die hun geld verdienen met het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens. Deze bedrijven, die hij niet bij naam noemde, maken zich volgens hem schuldig aan misleiding en het versterken van tegenstellingen in de maatschappij.

"Als een bedrijf is gebouwd op het misleiden van gebruikers, uitbuiting van data en keuzes die in feite geen keuzes zijn, verdient dat geen lof. Het verdient een hervorming", zei Cook op de onlineconferentie Privacy & Data Protection.

Cook hekelde ook het gebruik van algoritmes die de meest spectaculaire, maar vaak onware samenzweringstheorieën verspreiden om gebruikers aan socialmediaplatforms te binden. "Het is hoog tijd dat we ophouden te doen alsof deze aanpak ons niets kost, want het veroorzaakt polarisatie, verlies van vertrouwen en zelfs geweld." De Apple-topman deed daarnaast een oproep aan de Amerikaanse regering om met strengere privacyregels te komen, vergelijkbaar met de richtlijn van de Europese Unie.

De opmerkingen zijn bijna niet los te zien van het conflict tussen Apple en Facebook. Een update binnen het mobiele besturingssysteem van Apple, iOS, verplicht gebruikers om toestemming te geven aan apps als die gerichte reclame willen aanbieden op basis van persoonlijke gegevens. Dit kan de inkomsten van Facebook, dat het juist van deze zeer specifieke advertenties moet hebben, hard raken. Persbureau Bloomberg meldde op basis van een ingewijde dat Facebook-baas Mark Zuckerberg nu een aanklacht wegens machtsmisbruik tegen Apple overweegt.