Marktwaakhond pakt valse duurzaamheidsclaims aan

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger controleren of bedrijven wel de waarheid spreken als ze zeggen dat hun producten duurzaam zijn. Nu gebeurt het nog te vaak dat dergelijke beweringen misleidend, onjuist of vaag zijn, ontdekte de toezichthouder.

De marktwaakhond onderzocht met andere Europese instanties claims waarmee verkopers hun producten als duurzaam aanprijzen. Het ging onder andere om cosmetica, kleding, voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen. Bij bijna de helft van alle duurzaamheidsclaims hadden onderzoekers ernstige bedenkingen of ze wel volledig op waarheid berustten. Over twee derde van de beweringen werd te weinig informatie gegeven om te kunnen beoordelen of ze betrouwbaar waren.

Volgens de ACM laten consumenten zich bij hun aankopen vaak leiden door de duurzaamheid van het product. Daarom maakt de toezichthouder betrouwbare informatie over duurzaamheid tot speerpunt van 2021. Bedrijven die sjoemelen met informatie over bijvoorbeeld de milieu-impact van hun producten kunnen boetes verwachten.

Om ondernemers te helpen hun informatievoorziening over duurzaamheid op orde te krijgen, geeft de ACM ook tips. Zo moeten ze vermeende duurzaamheidsvoordelen onderbouwen met actuele feiten en eerlijke vergelijkingen maken met andere producten of diensten. Daarnaast moeten bedrijven zo concreet mogelijk zijn over de inspanningen die ze leveren om duurzaam te zijn