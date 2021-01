KLM schrapte 200 vluchten door reisverbod naar VK en Zuid-Afrika

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft de afgelopen week 200 vluchten moeten schrappen als gevolg van het vliegverbod naar het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Het merendeel van de vluchten ging naar het Verenigd Koninkrijk, meldt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf.

De vluchten naar Zuid-Afrika en Zuid-Amerika vliegen zoveel mogelijk volgens schema, maar wel zonder passagiers en op de terugweg alleen met vracht. De luchtvaartmaatschappij bekijkt nu wat het doet met de vluchten van volgende week, aldus de woordvoerder.

Daarnaast ervaren passagiers van KLM "veel en grote problemen" met de door het kabinet ingestelde dubbele testverplichting. Zo moeten alle passagiers maximaal vier uur voor vertrek naar Nederland een sneltest ondergaan. Die komt bovenop de al eerder verplichtgestelde PCR-sneltest. De problemen ontstaan volgens KLM omdat "lang niet alle luchthavens ter wereld" over testfaciliteiten beschikken, schrijft topman Pieter Elbers deze week in een brief aan personeel.

Groot effect

Sinds afgelopen weekend geldt een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar Nederland in verband met besmettelijkere varianten van het coronavirus. Vrachtvluchten zijn uitgezonderd van het verbod. Volgens KLM hebben de nieuwe maatregelen voor de luchtvaart een groot effect op KLM-klanten. Die kiezen volgens Elbers nu alternatieve routes. KLM is wat betreft aantallen weer terug op het niveau van mei 2020, aldus Elbers.

Elbers zegt ook nog de afgelopen week "intensief en zeer professioneel" te hebben gesproken met de cabinevakbonden over de aankomende extra 1000 ontslagen. KLM moet extra personeel ontslaan door de reisrestricties, waardoor het verwacht minder te vliegen.