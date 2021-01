Amerikaanse opdracht voor reorganiserende scheepsbouwer IHC

KINDERDIJK (ANP) - Scheepsbouwer IHC is door de Amerikaanse baggeraar Cashman Dredging geselecteerd om een nieuw schip te ontwerpen. De opdracht is een welkome opsteker voor IHC, dat vorig jaar van de ondergang werd gered en honderden banen moet schrappen.

De zogeheten sleephopperzuiger krijgt een inhoud van 5000 kubieke meter. IHC levert de technologische kennis voor de bouw van het schip, zo meldt het bedrijf. Financiële details van de opdracht zijn niet bekendgemaakt.

Vorig jaar bereikten het kabinet, banken en een consortium met investeerder HAL en grote klanten van IHC een akkoord om het maritieme concern van de ondergang te redden. Verliezen bij het bedrijf uit Kinderdijk stapelden zich op door grote probleemprojecten. Overbruggingsleningen en kredietgaranties ter waarde van honderden miljoenen euro's moesten een faillissement afwenden.

In november maakte IHC bekend in Nederland 300 banen te schrappen. Ook in het buitenland gaat een vergelijkbaar aantal arbeidsplaatsen verloren. IHC kondigde daarbij aan zich vooral op de offshore- en baggermarkt te richten.