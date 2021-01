Kamer wil coronasteun voor meer startende ondernemers

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat starters die in de laatste drie maanden van 2019 een bedrijf hebben opgericht, ook in aanmerking komen voor coronasteun. Een voorstel daartoe van VVD'er Thierry Aartsen krijgt steun van in ieder geval de overige coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Ook minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) omarmt het idee.

Het kabinet komt op aandringen van de Kamer met een regeling voor starters. Die vallen tot dusver buiten de bestaande steunregelingen, omdat zij moeten kunnen aantonen dat zij door de coronamaatregelen omzet zijn misgelopen. Dat lukt niet omdat zij als beginnende ondernemers geen vergelijkende cijfers kunnen overleggen van eerdere kwartalen.

De regeling zou in de oorspronkelijke opzet bedoeld zijn voor mensen die na 1 januari 2020 aan de slag zijn gegaan met een nieuw bedrijf. Maar daardoor dreigen ondernemers die hun bedrijf al laat in 2019 inschreven, maar voor 1 januari nog niet verder waren gekomen dan voorbereidend werk, alsnog buiten de boot te vallen.