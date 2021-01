Personeel SAB-profiel IJsselstein legt voor 24 uur werk neer

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van panelenmaker SAB-profiel leggen vrijdag bij de vestiging in IJsselstein voor 24 uur het werk neer, meldt vakbond FNV. De stakingen maken deel uit van de acties in de metaalsector voor een nieuwe cao. Vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over nieuwe loonafspraken en met de acties willen werknemers hun eisen kracht bijzetten.

Sinds vorige week houden werknemers in de sector metalektro, waarin zo'n 160.000 mensen werken, een estafette van stakingen vanwege het stuklopen van cao-onderhandelingen. Werkgevers bieden een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. De vakbond vindt dat daardoor de koopkracht van werknemers daalt en wil een verhoging van 5 procent. Branchevereniging FME zegt dat een stevigere loonsverhoging vanwege de coronacrisis niet te betalen is.

Donderdag legden werknemers van vliegtuigonderdelenbouwer Fokker, Tata Steel Nederland en scheepswerf Damen al het werk neer, aldus de vakbond. Vorige week werd er ook al gestaakt bij ASML, autobouwer DAF en trapliftenbouwer ThyssenKrupp. Om coronabesmettingen te voorkomen, laat FNV stakers in auto's bij elkaar komen in plaats van grote bijeenkomsten te organiseren. De vakbond zegt dat de stakingsbereidheid niet minder is door corona.