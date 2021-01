Beurs New York legt handel in GameStop stil na forse daling

Dan had dit ook moeten gebeuren toen er over de 100% geshort werd. Het is van de zotte .

Mensen worden nu bang en verkopen uit paniek, dat is manipulatie. De beurs is steeds minder te vertrouwen.

Het systeem moet gewoon herzien worden. Maar wat nu gebeurt hou je niet meer tegen. Samen zullen nieuwe wegen gezocht worden om eerlijke handel bewerkstelligd te krijgen. De particulier zoekt bescherming tegen de grote jongens. Voorbeeld van manipulatie heel recent: URW met reset en de grote jongens met adviezen van €30,00. En hun aanbeveling dat een emissie nodig was en het afkraken van het refocus plan. Wie hoorde je hierover? None.

Wie was de dupe: de angstige particulier.