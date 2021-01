Beurs New York legt handel in GameStop stil na forse daling

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurs in New York heeft de handel in GameStop donderdag meer dan tien keer stilgelegd na forse koersdalingen. Het aandeel verloor tot wel 68 procent nadat populaire beleggingsapps het verhandelen van GameStop-aandelen aan banden hadden gelegd.

Onder andere de apps Robinhood en Interactive Brokers besloten om een groot deel van de transacties in aandelen GameStop, maar ook bioscoopketen AMC onmogelijk te maken. Robinhood besloot daartoe vanwege recente heftige koersbewegingen op de Amerikaanse beurzen.

Op internetforum Reddit zorgden samenwerkende particuliere beleggers eerder voor uitzonderlijke koerssprongen van bepaalde bedrijven door aandelen van die bedrijven massaal op te kopen. GameStop won in één week tijd daardoor 1000 procent aan waarde. De app Robinhood behoorde tot het favoriete platforms om die aandelen bij te kopen.

Het doel was om professionele beleggers die speculeren op koersdalingen, zogeheten shortsellers, een hak te zetten. De Reddit-beleggers beschuldigen shortsellers van aasgiergedrag in crisistijd. Shortsellers 'lenen' aandelen voor een vergoeding, verkopen deze vervolgens en hopen de stukken binnen een afgesproken tijd voor een lager bedrag terug te kunnen kopen.