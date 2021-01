Amsterdamse beurs licht hoger gesloten

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger gesloten, waarmee er enig herstel kwam na de forse verliezen van een dag eerder. De belangrijkste graadmeters stonden eerder op de dag nog in het rood, maar na meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt sleepten ze er toch nog een plus uit.

Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen beleefden woensdag nog een flinke verliesbeurt. Zorgen over een haperend economisch herstel na de coronacrisis staken de kop op, onder andere door geruzie over vaccins in de EU, afgezwakte groeiprognoses in Duitsland en waarschuwingen van de Amerikaanse Fed, de centrale bank.

Donderdag werd bekend dat het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten, 's werelds grootste economie, in het slotkwartaal van vorig jaar min of meer in het verwachte tempo is gegroeid. Ook viel het aantal wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen mee.

Signify

De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 649,00 punten, met de grootste winsten voor staalconcern ArcelorMittal en banken. De MidKap won 1,1 procent tot 966,30 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent, Londen zakte 0,6 procent.

Signify won 2,6 procent na de bekendmaking van een reorganisatie. Het verlichtingsbedrijf schrapt honderden banen, onder andere wegens de coronacrisis. De sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was fitnessketen Basic-Fit met een plus van bijna 6 procent.

Sligro

Groothandelsbedrijf Sligro ging 1,1 procent omhoog na de presentatie van zijn jaarcijfers. Sligro leed in 2020 een verlies van 70 miljoen euro door de coronamaatregelen. Voor dit jaar rekent topman Koen Slippens op een stapsgewijs herstel.

In Parijs won STMicroelectronics 4 procent. De Europese chipmaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht, maar voorziet voor het eerste kwartaal een daling van de omzet. Op het Damrak bogen chipbedrijven ASML, ASMI en Besi eerdere verliezen om in winsten tot 2,1 procent.

De euro was 1,2122 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 52,50 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 55,62 dollar per vat.