Banken verlenen nog veel coronasteun, maar minder dan voorheen

AMSTERDAM (ANP) - Banken zijn ook in het nieuwe jaar nog veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven om de crisis door te komen. Maar er hoeven de laatste tijd wel minder ondernemers geholpen te worden dan aan het begin van de corona-uitbraak vorig jaar. Waarschijnlijk komt dit voor een belangrijk deel door de vele tegemoetkomingsregelingen van de overheid, zeggen de banken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is er sinds de jaarwisseling al weer voor 2,2 miljard euro aan hulp verleend, in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Sinds het uitbreken van de crisis hebben de banken al voor 38,6 miljard euro in het steunen gestoken. Daarvan zouden in totaal zo'n 177.000 bedrijven gebruik hebben gemaakt.

Toch is de situatie de laatste tijd beduidend anders dan aan het begin van de crisis. Waar eerst nog bedrijven uit alle sectoren bij hun bank aanklopten, gaat het nu nog vooral om bedrijven uit een aantal specifieke branches die erg veel hinder ondervinden van de lockdown. Denk aan partijen uit de reiswereld of winkels en horecazaken die momenteel gesloten zijn.

Kritiek van ondernemers

Er belanden ook maar weinig ondernemers bij de afdelingen bijzonder beheer van de banken. Die worden ook wel de strafbankjes genoemd omdat je daar terechtkomt als het slecht gaat met je bedrijf. Rabobank, ABN AMRO en ING hebben niet het idee dat het aantal ondernemers bij deze afdelingen echt significant is toegenomen.

"Er is ook een hele grote groep bedrijven waar het wel goed mee gaat", benadrukt Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING. Haar collega Kirsten Konst van Rabobank noemt in een gesprek met journalisten de supermarktbranche als voorbeeld van een sector die het in deze coronatijd wel goed doet. En via internet wordt heel veel elektronica verkocht, geeft ze aan.

Niet ieder bedrijf dat steun wil, krijgt die ook daadwerkelijk. Er klinkt de laatste tijd daarom ook kritiek van ondernemers die boos zijn dat banken hun niet te hulp schieten. Maar volgens de banken is dat onterecht. Daphne de Kluis, directeur zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, wijst erop dat een bank eerst goed moet kijken of een onderneming na de crisis weer gezond kan worden. Dan spelen allerlei factoren mee. Ze spreekt van "heel moeilijke keuzes die we moeten maken".