Populaire beleggings-app beperkt handel in GameStop

Bannen van transacties bij bepaalde fondsen zal uiteindelijk een doodlopende weg zijn. Kracht van individuele beleggers icm de tools die internet biedt, zal zakenbanken, shorters, brokers, flashtraders etc etc doen nadenken waar men nog mee weg kan komen. Bedrijven helemaal kapot shorten heeft zijn langste tijd wel gehad. Gang van zaken bij GME en AMC laat zien hoe je daar als individuele belegger wat aan kunt doen, en het zelfs in je voordeel kunt draaien. Of je nou via RobinHood belegd/speculeert/gokje waagt via je bank of broker, de macht van het getal (in dit geval aantallen individuele beleggers) werkt tegen de grote financiele instituties. Persoonlijk vind ik dit een prettige conclusie, er is blijvend wat veranderd in het voordeel van de individuele belegger.