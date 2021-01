'Onderbetaling pakketbezorgers leidt tot criminaliteit'

AMSTERDAM (ANP) - Onderbetaling van pakketbezorgers leidt tot criminaliteit onder slechte pakketbezorgers en tot faillissementen van goede pakketbezorgers. Dat zegt de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD), op basis van een onderzoek in opdracht van Transport en Logistiek Nederland. De pakketbezorgers roepen politiek Den Haag daarom opnieuw op om een bodemtarief in te stellen.

"Na dit onderzoek kan niemand meer wegkijken voor de misstanden in de pakketbezorging", zegt voorzitter Ruud Wassenaar van de BVPD. In de studie staat onder meer dat pakketbezorgers kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Volgens de onderzoekers is de sector gevoelig voor drugssmokkel en is de pakkans laag. "Moordende concurrentie leidt tot het toepassen van overlevingsstrategieën, die soms de deur openen voor organisatiecriminaliteit", zo valt in het rapport te lezen.

Wassenaar waarschuwde al in november dat de kwaliteit van de bezorging "met rasse schreden achteruit gaat".