Reddit-belegger bezorgt American Airlines koerssprong

NEW YORK (ANP) - Particuliere beleggers die zich op onlineplatform Reddit verenigen om speculanten op koersverliezen een hak te zetten, drukten donderdag een duidelijke stempel op het koersverloop op Wall Street. Dit keer schaarden kleine beleggers zich massaal achter luchtvaartmaatschappij American Airlines, dat daardoor in de eerste handelsminuten bijna 30 procent omhoogschoot.

Winkelketen GameStop, waar Reddit-beleggers eerder deze week voor een uitzonderlijke waardestijgingen zorgden, steeg 2 procent. Het aandeel van de door vele professionele beleggers ten dode opgeschreven gameketen is nu ruim het achtvoudige waard van de prijs van afgelopen vrijdag.

Beleggers verwerkten verder weer een stroom aan nieuwe kwartaalcijfers, waaronder die van drie grote techbedrijven. Apple behaalde voor het eerst in zijn geschiedenis een omzet van 100 miljard dollar in één kwartaal, geholpen door goede verkopen van zijn nieuwe iPhone met 5G-functies. Het aandeel verloor desondanks 1,8 procent.

Facebook

Facebook won 4,4 procent. Het socialmediabedrijf voerde dankzij toegenomen advertentie-inkomsten de opbrengsten met 22 procent op, maar waarschuwde voor strengere privacyregels voor zijn app binnen het besturingssysteem van Apple.

De maker van elektrische auto's Tesla verloor 4 procent, ondanks de eerste jaarwinst die het bedrijf van Elon Musk kon presenteren. Analisten hadden op een hogere winstgevendheid gerekend en de productiedoelstellingen voor 2021 zouden te vaag zijn gebleven.

Economische groei

Techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 13.394 punten. De Dow-Jonesindex ging 1,2 procent omhoog tot 30.678 punten en de brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3.795 punten. Daarmee toonden de graadmeters iets van herstel na de fikse verliezen op woensdag, toen zorgen over het economisch herstel de kop opstaken na opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell.

De economische groei van de Verenigde Staten in het vierde kwartaal bedroeg, op geannualiseerde basis, 4 procent. Dat was min of meer in lijn met de verwachtingen, terwijl de wekelijkse steunaanvragen veel lager waren dan in doorsnee werd verwacht.