Duitse inflatie loopt onverwacht hard op

Hogere rentes zijn niet aan de orde men is al vanaf de jaren 80 de rente aan het omlaag "brengen"

Overheid leent gewoon tegen negatief..dus ja de belastingbetaler gaat dit betalen.

Als je nu een rente verhoging gaat krijgen dan zijn de rapen echt gaar, het stelsel is al kapot gemaakt (geen marktwerking meer zoals het in een normale economie zou moeten gaan)